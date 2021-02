Carnevale di Venezia 2021, ecco le Marie vincitrici

Carnevale di Venezia 2021: eletta la Maria del Carnevale 2020-2021.

Mara Stefanuto (nella foto qui sotto) è la Maria del Carnevale di Venezia 2020-2021 e Gioia Mayer la Maria più votata.

Le due bellissime sono state proclamate presso il set del Carnevale di Venezia 2021, in collegamento streaming da Ca’ Vendramin Calergi al termine di una seduta della giuria riunita online.

Mara Stefanuto, occhi verdissimi, 24 anni, di Portogruaro, ha un diploma in lingue straniere, parla inglese, tedesco e spagnolo e ha lavorato come assistente di volo. Ama viaggiare, fa danza moderna e in questo periodo aiuta il padre nell’attività di famiglia. Afferma che il suo mantra è vedere l’aspetto migliore in ogni cosa, tutti i giorni.

Sarà lei la protagonista dell’edizione 2022, nelle vesti dell’Angelo che volerà dal campanile di San Marco nel weekend di apertura dei festeggiamenti in Piazza, prendendo il testimone di Linda Pani, vincitrice dell’edizione 2019 e Angelo 2020.

E’ stata scelta dalla giuria, composta da Paola Mar, Cristina Scarpa, Francesca Pederoda, Gloria Rogliani, Nora Fuser, Maurizio Salvalaio, Massimo Checchetto, Roberto Papetti, Paolo Polato, Claudio Vernier, Marco Vidal e Francesco Briggi, tra le 12 Marie di età tra i 18 e 27 anni, selezionate per rappresentare la città.



La Maria dei Lettori 2020-2021 invece è stata eletta attraverso i coupon del Gazzettino.

Gioia Mayer ha 19 anni, gli occhi castani e lunghissimi capelli, ed è del Lido di Venezia.

Ora studia Mediazione Linguistica all’Università di Padova, dove ha anche iniziato un corso di teatro. Ama sciare e fare lunghe passeggiate.

Ad accompagnare le ragazze in tutto il percorso che, eccezionalmente quest’anno, si è protratto per due anni, la loro “mamma” patron del concorso delle Marie, Maria Grazia Bortolato, che da anni porta avanti l’iniziativa del fondatore Bruno Tosi.



Oggi, martedì grasso, entrambe le Marie verranno presentate al pubblico ufficialmente nel corso della trasmissione in streaming a partire dalle ore 17.00.