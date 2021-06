Plateatici liberi a Venezia, ma mia madre non riesce più a passare. Lettere

Gran parte della città comprende e approva la delibera comunale che recita ”I pubblici esercizi possono occupare suolo pubblico anche in deroga alle limitazioni poste dalle norme vigenti, con il massimo della semplificazione amministrativa possibile, fino al 31 Luglio”.

Ma la mia mamma, come tanti altri veneziani, anziana invalida al 100% costretta ad uscire accompagnata e con deambulatore, non riesce a passare per il ponte delle guglie, dalla fondamenta di Cannaregio al rio Terà san Leonardo.

E’ tutto occupato da banchi, tavolini e sedie, sgabelli, residenti e turisti in transito o sosta.

Spero che dopo il 31 luglio non diventi un diritto acquisito.

Altrimenti è una nuova ingiustizia da risolvere.

Grazie

AZ

(foto da archivio)