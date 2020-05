Cari vecchi Lego, e a casa il tempo vola

Bloccati in casa. Ancora.

Certo, magari con qualche limitazione in meno, ma le ore sembrano comunque non passare mai, tanto che pur di uscire anche solo cinque minuti siete andati a riordinare il garage in cortile, e avete ritrovato i vecchi scatoloni del detersivo trasformati in contenitori. E dentro uno di quelli, anche se – ammettetelo – voi cercavate la vostra collezione di Gin Fizz del 1983, avete trovato i lego.

No, non è da bambini e basta: provateci. Prendeteli e giocateci. Magari non con quei pezzi buttati a caso nelle scatola, ma se volete dare un occhiatina ai nuovi prodotti con i mattoncini, vi accorgerete che la frase “adatto a bambini dai 5 ai 9 anni” non è proprio la più adatta…

Il nuovo set della serie Technic Lego, infatti, unisce al marchio storico dei mattoncini quello della Ducati, ricreando una delle “rosse” che meglio identifica l’eccellenza italiana nella tecnologica e nel design: la Panigale V4 R Desmosedici per un modellino non solo perfetto, ma addirittura funzionante.

Lego Technic Ducati Panigale (foto sopra) è infatti il primo modello di moto Lego a includere un cambio per simulare le diverse velocità e tecniche di guida, sterzo, le sospensioni che conferiscono un movimento realistico, freni a disco anteriori e posteriori.

Fondamentale per la riuscita del modello la replica perfetta (pur sempre in chiave lego) di più dettagli possibili che permettono di catturare le curve e il design unico della due ruote rossa, e trasmettere quasi le stesse emozioni forti della corsa. Nelle intenzioni della ditta, solo l’inizio di un si spera lungo viaggio, ricco di divertimento ed entusiasmo.

Dal punto di vista dell’impegno per la costruzione, nulla di facile o scontato. Realizzare il set è sicuramente appassionante e al contempo offre un’esperienza di costruzione coinvolgente e gratificante per riprodurre le caratteristiche così realistiche quali il motore osservando semplicemente i meccanismi degli ingranaggi

Per chi, invece, non ama i motori ma vuole essere “da grande” un provetto architetto, ecco la nuova aggiunta alla serie Edifici Modulari, la libreria a tre piani con edificio adiacente nello stile di una pittoresca città europea.

La costruzione composta da ben 2.504 pezzi (attenti al prezzo, non per tutti, di € 159.99 euro) include una libreria a tre piani e un edificio modulare adiacente, ricco di dettagli tra cui un angolo di lettura (dove una delle cinque minifigure Lego incluse nel set legge con auto-ironia “Moby Brick”) e dettagli originali e seminascosti come l’aereo giocattolo bloccato tra i rami dell’albero di betulla autunnale fuori dalla casa e un camaleonte domestico nascosto nella camera da letto della casa.

Il design consente di configurare i due edifici in diversi modi, offrendo anche l’opzione di integrare il set nella città con altri edifici modulari L’ispirazione è quella delle case di Amsterdam e farà felici molti, data anche la versatilità data una serie che, al contrario dei modelli Technic, appare adatta anche ai più piccoli.