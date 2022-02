Capotreno aggredito da straniero senza biglietto in viaggio verso Venezia

Capotreno aggredito da straniero senza biglietto. Protagonista della vicenda di ieri pomeriggio, il cui epilogo è andato in scena alla stazione di Spinea, un uomo di origine nordafricane. Lo straniero ha aggredito il capotreno del treno regionale che da Bassano era diretto a Venezia Santa Lucia. Non bastasse, lo ha anche derubato del suo cellulare di servizio.

Tutto ha inizio durante le verifiche dei biglietti a bordo. Lo straniero non ne era provvisto, non aveva alcuna intenzione di acquistarne uno pagando e ne aveva ancor meno di fornire le proprie generalità, così, a quel punto, il pubblico ufficiale Trenitalia gli ha chiesto di scendere dal treno.

L’uomo è sceso ma inveendo e urlando contro il capotreno, passando anche alle vie di fatto strattonandolo e rubandogli il cellulare, per poi tentare di scappare.

Mentre il capotreno segue il nordafricano per cercare di recuperare il cellulare il secondo lo aggredisce fisicamente ma a quel punto intervengono i passeggeri mettendosi in mezzo. A quel punto l’uomo, di apparente età sui trent’anni, si mette a correre scomparendo e abbandonando il telefono.

Il treno ha poi ripreso la sua corsa mentre le indagini sono state prese in mano dalla polizia ferroviaria del comparto di Venezia. Fondamentali per l’individuazione dello straniero violento saranno i filmati delle telecamere che hanno verosimilmente ripreso tutte le scene, a partire di quelle di bordo, quando tutto è iniziato dalla verifica dei biglietti.