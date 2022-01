Calcio Venezia: sono 15 ora i positivi tra giocatori e staff. La scoperta in seguito all’ultimo controllo effettuato con tamponi molecolari,

Il Venezia Fc mercoledì sera ha scoperto che il numero totale dei tesserati positivi al Covid è di 15 tra giocatori e staff.

Si tratta di un aggiornamento con evidente ulteriore peggioramento rispetto a quanto affermato nel pomeriggio dal direttore tecnico Paolo Poggi.

“Quattro tesserati del club – ha comunicato in serata la società – sono risultati positivi al Covid-19 in seguito al tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri. Informate le autorità sanitarie competenti, i tesserati sono stati prontamente posti in isolamento nell’osservanza delle procedure previste dal protocollo sanitario”.

Un giocatore invece potrà tornare operativo, dopo la negativizzazione, e sarà ora sottoposto alle necessarie visite di idoneità medica per potersi così riaggregare al gruppo squadra.