Calciatori di Verona indagati per violenza sessuale

Cinque calciatori accusati a Verona di violenza sessuale su una studentessa 20enne.

I calciatori sono accusati di aver abusato della studentessa dopo che la ragazza aveva bevuto alcolici.

La studentessa ha vent’anni ed è anche lei di Verona.

I cinque però, calciatori professionisti, sostengono che il rapporto c’è stato ma che fosse stato consenziente.

La vicenda, come riportano i giornali locali, è finita ieri davanti al gip.

Dopo l’udienza preliminare il procedimento giudiziario proseguirà il 5 maggio con l’esame di alcuni video estratti dai cellulari di due dei giovani.

La studentessa, rappresentata dall’avvocato Federico Lugoboni, ha sostenuto che si è trattato di una violenza di gruppo.

La violenza, inoltre, sarebbe avvenuta “al termine di un gioco di carte alcolico”.

Solo uno dei cinque calciatori era conosciuto dalla vittima, perché, proprio come la ragazza, anche lui studente universitario.

Secondo la ricostruzione, dopo averla attirata nell’abitazione di uno di loro, i calciatori, sulla base degli accertamenti della Procura, avrebbero abusato a turno della 20enne.

La ragazza non sarebbe stata in grado di opporsi e quindi sarebbe stato sfruttato il suo stato di alterazione alcolica.

La versione fornita dal gruppo è invece opposta.

Secondo quest’ultima non ci sarebbe stata alcuna costrizione fisica e i rapporti sessuali con i cinque calciatori sarebbero stati consenzienti.

(foto da archivio)