Cadavere nel borsone affiorato dal Po: secondo autopsia è giovane donna

Dettagli tremendi si stanno rivelando grazie all’indagine sul corpo mutilato affiorato dalle acque del fiume Po.

Il corpo è stato decapitato.

Non solo, si presentava privo della testa ma anche di parte degli arti.

La tragica scoperta è stata fatta da un dipendente dell’Agenzia interregionale per il fiume Po. Probabilmente il cadavere è stato trasportato insieme alla sacca che lo conteneva dalla corrente dell’ultima piena del fiume, quindi tra ottobre e novembre, e con l’eccezionale siccità di questi mesi è riaffiorato, rimanendo incagliato nei massi posti anni fa a protezione dell’argine dopo l’alluvione del Polesine.

Il corpo si trova in avanzato stato di decomposizione ma la sacca lo ha ‘protetto’ dall’aggressione dei pesci.

Da subito si è pensato che si tratti di una donna per la particolare conformazione delle costole e del bacino.

Per l’identificazione certa servirà probabilmente circa un mese per l’esame del dna e la comparazione con i casi denunciati di donne scomparse.

L’autopsia è stata eseguita con procedura d’urgenza ieri sera stessa.

I primi riscontri hanno rivelato che si tratta di una giovane donna di carnagione bianca.

L’autopsia ipotizza una morte recente della povera donna.

I carabinieri stanno analizzando le segnalazioni di donne scomparse pervenute recentemente.