Brugnaro: “Vince il partito del fare”. Baretta: “Vittoria a cui ha contribuito Zaia”

Brugnaro stravince a Venezia e dichiara: “Vince il partito del fare”.

Il sindaco rieletto ha parlato pochi minuti fa incontrando i giornalisti nel proprio quartier generale a Mestre.

“Si conferma una strada a guida civica, ho sempre detto di non avere nessuna tessera politica di nessun tipo”.

“La mia vicinanza – ha aggiunto – è ai corpi intermedi e sindacali che vogliono discutere nel merito. La nostra è una lista civica appoggiata da partiti di centrodestra, e i voti dimostrano questo”, ha concluso.





“Vince il partito del fare, della concretezza, a favore delle cose. Apriremo immediatamente all’opposizione, per fare proposte migliorative, nuove, che abbiano fattibilità”.

“Ho detto grazie a Baretta – ha aggiunto – per aver fatto una campagna elettorale dai toni civili, ci siamo dati appuntamento per una chiacchierata personale per la città. Tutto il governo ci ha fatto promesse, credo che le manterranno a prescindere dal sindaco”, ha concluso.

Lo “sconfitto” alle Comunali di Venezia ha invece così parlato oggi pomeriggio: “Auguro buon lavoro al sindaco, saremo in Consiglio dove faremo un’opposizione rigorosa ma responsabile”.





“Penso – ha aggiunto Baretta – che a questa vittoria abbia contributo Zaia. Noi abbiamo suscitato speranze e liberato energie, è stata una bella pagina di politica veneziana, questa prospettiva continuerà”.

Riguardo alla vittoria del centrosinistra nel centro storico di Venezia, per Baretta “è significativo che ci sia un’articolazione, che meriterà di essere oggetto di riflessione sia da parte nostra che da parte della maggioranza; dovranno rendersi conto che c’è un pluralismo e non c’è stato il plebisicito che si aspettavano”, ha concluso.