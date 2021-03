Bocconi avvelenati a Sant’Elena? La paura corre sui social

Bocconi avvelenati a Sant’Elena? Oggi sull’isola verde di Venezia non si parlava d’altro. Una delle zone, tra l’altro, preferite dai padroni dei cani per portarli a fare la passeggiata mattutina e serale.

Molti messaggi sono comparsi in queste ore sui gruppi whatsapp e social, su alcune pagine Facebook dedicate a Venezia, allarmando un grave rischio per gli amici a quattro zampe nella zona di Castello.

Non è chiaro da dove sia partito il primo messaggio, se qualche residente abbia davvero notato delle polpettine sospette o se qualche cagnolino a passeggio si sia sentito male dopo aver mangiato i presunti bocconcini per strada.

Solo due giorni fa, sempre a Venezia, si allarmava la presenza di un pericolo simile al parco alle Guglie, vicino all’omonimo ponte e poco distante dalla stazione di Santa Lucia. In quel caso però si trattava di “trappole per animali” ed erano state pubblicate su Facebook immagini di pezzi di formaggio stagionato con fili di ferro inseriti al loro interno.

Oggi invece, si parla di bocconi avvelenati, delle polpette con al loro interno del veleno per topi che sarebbero stati avvistati nella zona tra i Giardini della Biennale e Sant’Elena, nel sestiere di Castello.

E stasera, durante il giro serale con i cani, il consueto saluto di cortesia tra padroni era accompagnato da parole che invitavano all’attenzione per i timori della presenza dei bocconi avvelenati.