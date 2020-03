Bastard Pigeons: il gioco dei piccioni cacconi di Mattia Cagalli

Tutti nella vita hanno avuto a che fare con un piccione bastardo almeno una volta.

Uno di quelli che dall’alto della propria posizione, pensa bene di centrarti in pieno e imbrattare la tua camicia nuova o se non peggio, il gelato che ti apprestavi a gustare. Immagino le imprecazioni in quei drammatici momenti e le maledizioni per quel maledetto volatile dall’aria apparentemente poco intelligente.

E se invece ci sbagliassimo? Se i piccioni fossero molto più furbi di quello che crediamo e scegliessero i propri obiettivi con cognizione di causa?

Il mondo dei giochi da tavolo è grande e variegato.

Negli ultimi anni c’è stato un vero e proprio rilancio del divertimento in scatola, molteplici produzioni hanno affollato il mercato. Sia prodotti di grandi editori che di piccole realtà indipendenti.

Tra questi anche “Tambù create”, una start-up innovativa che consente agli autori di board games di esprimere la propria creatività. Mettendolo al centro e consentendo la realizzazione del proprio gioco partendo da copie test e supportandolo nei vari aspetti della pubblicazione e distribuzione.

Tra i tanti progetti, uno in particolare si appresta a presentarsi al mondo, rispondendo alla domanda all’inizio dell’articolo: il gioco di carte “Bastard Pigeons” di Mattia Cagalli.

Il card game da 2 a 6 giocatori, è un divertente passatempo per tutta la famiglia. In grado di intrattenere grazie alla sua immediatezza nelle regole, alla simpatia dei disegne e soprattutto dello scopo finale.

Ogni giocatore infatti, attraverso un mazzo di carte, deve comporre la propria squadra di piccioni (bastardi per l’appunto) e colpire diversi obiettivi.

Tra questi i classici che ogni piccione imbratta nella realtà quotidiana, come il monumento in piazza. Ma anche molto più divertenti, come il parrucchino di Donald Trump o politicamente scorretti, come Sua Santità.

Il gioco è semplice, mettendo in campo (sul tavolo), massimo tre piccioni, chi è in turno pesca la carta bersaglio e cerca di centrarlo. La riuscita o meno dipende dal valore del piccione che ha una “forza” in contrasto con quella dell’obiettivo.

I giocatori avversari possono contrastare la riuscita con carte malus e a loro volta i piccioni si possono “potenziare” con bonus.

Bastard Pigeons sarà giocabile al Modena Play nelle giornate del 22, 23 e 24 Maggio 2020.

Il gioco Bastard Pigeons si ordina già cliccando a questo link.

Con THE BASTARD PIGEONS passerete dall’altra parte della barricata, giocherete nei panni di un piccione, anzi di una squadra di tre pennuti bastardi.