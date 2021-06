Nicola, il bambino scomparso, ritrovato vivo e sta bene

E’ stato ritrovato vivo Nicola, il bimbo di due anni scomparso dalla sua casa a Palazzuolo sul Senio.

Lo rende noto la prefettura di Firenze senza aggiungere al momento altri dettagli.

Il bimbo sarebbe stato rintracciato da un giornalista che si è allertato per rumori.

Secondo quanto spiegato dalla prefettura, il bimbo scomparso ieri, Nicola Tanturli, sarebbe stato trovato a circa tre chilometri dalla sua abitazione.

Il piccolo sembrerebbe in buone condizioni.

Sempre dalle prime informazioni sarebbe stato un giornalista a ritrovarlo: mentre saliva verso la casa avrebbe udito alcuni lamenti e rumori.

Il bimbo è stato preso in carico dal soccorso alpino.

Il luogo del ritrovamento è stato individuato in una piccola scarpata

E’ in volo un elicottero che preleverà Nicola è lo porterà in ospedale per una serie di controlli precauzionali.

– notizia in aggiornamento –