Baglioni: “PM10 – l’emergenza si aggrava”

Ieri sono stati toccati i 35 sforamenti alla centralina di via Tagliamento, limite massimo annuo. Alla centralina del parco Albanese invece gli sforamenti sino all’altro ieri sono stati 29.

Si sono inoltre aggiunte problematiche legate alle centraline di misura, in quanto da ieri pomeriggio risulta fuori servizio la centralina “Parco Bissuola” (al parco Albanese) che è pure riferimento per l’area veneziana ed è quella che viene considerata per far scattare le allerte per il contrasto alle polveri sottili. Inoltre nei giorni scorsi anche la centralina di via Beccaria a Marghera (una di quelle che rileva i dati peggiori) è andata ripetutamente fuori uso.

Per queste motivazioni oggi è stata depositata una nuova interrogazione, affinché il Comune solleciti Arpav per un celere ripristino delle centraline, ed inoltre affinché l’Amministrazione Comunale intensifichi e renda più efficaci le misure per contrastare tale emergenza.

Infatti, nonostante questi numeri rappresentino la gravità dell’emergenza, l’Amministrazione Comunale prosegue con un atteggiamento incomprensibile, limitandosi all’emanazione dei provvedimenti derivanti dall’accordo di bacino padano, e peraltro applicandoli in maniera estremamente timida.

Se nei giorni feriali non si vedono particolari controlli per garantire il rispetto dei provvedimenti di limitazione del traffico, non va meglio per le domeniche ecologiche, che sono state ben poco pubblicizzate e che non hanno visto particolari controlli preventivi per evitare l’entrata degli automobilisti nel centro (le pattuglie ai varchi d’ingresso che si vedevano alcuni anni fa sono solo un ricordo).

Inoltre nemmeno in queste giornate è stato potenziato il trasporto pubblico locale, e pertanto non sono state offerte adeguate alternative alla cittadinanza.

Vanno fatte azioni per ridurre le emissioni degli impianti di riscaldamento (anche su questo punto oltre a provvedimenti sulla carta non si registra granché) e delle altre fonti di inquinamento.

E’ inoltre necessario estendere i provvedimenti anche alla città d’acqua, con particolare attenzione alle emissioni dei motori marini diesel: durante la sessione di bilancio abbiamo presentato un emendamento su questo punto che però è stato respinto. Non si tratta solo di limitare il traffico acqueo, ma anche è necessario studiare provvedimenti che favoriscano un progressivo passaggio a motori con minori impatti.

Il dato di via Tagliamento inoltre richiama l’attenzione sulla necessità di provvedimenti specifici per ridurre l’inquinamento derivante dalle infrastrutture che attraversano il nostro territorio. Va pertanto portato avanti con estrema urgenza il progetto della Tangenziale verde e bisogna prevedere ulteriori misure a tutela dei residenti, compreso il riavvio dell’indagine epidemiologica per approfondire gli effetti sanitari di questo fenomeno.

Alessandro Baglioni – Consigliere Comunale PD Venezia