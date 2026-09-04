5 x 1000
Homeragazza mortaAutopsia per Mariama Barry, la 20enne morta a Santa Maria di Sala...

Autopsia per Mariama Barry, la 20enne morta a Santa Maria di Sala colta da malore prima di essere investita?

Autopsia disposta dalla Procura per chiarire la morte di Mariama Barry, 20enne investita a Santa Maria di Sala mentre andava al lavoro.

Mario Nascimbeni
a cura di: Mario Nascimbeni
Autoambulanza, interno senza paziente

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

La Procura di Venezia ha disposto l’autopsia sul corpo di Mariama Barry per stabilire le cause della morte della studentessa ventenne di Santa Maria di Sala, trovata senza vita lungo una strada mentre si stava recando al lavoro a Mestre. L’ipotesi di un malore improvviso non è stata esclusa dagli inquirenti.


A firmare il decreto è il pubblico ministero Giovanni Zorzi, che ha affidato ai medici legali il compito di chiarire se la giovane sia stata colpita dopo essere caduta a terra per un malore o se sia stata investita direttamente dai mezzi coinvolti nella dinamica dell’incidente.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.

Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.

CF: 94073040274

Scopri come fare

Secondo indiscrezioni che stanno circolando sulla stampa, Mariama potrebbe essere stata da una malattia che può aumentare il rischio di rottura di aneurismi; sarà proprio l’esame autoptico a verificare eventuali riscontri in tal senso.


La ricostruzione della tragedia, avvenuta nel primo mattino, resta frammentaria. Stando agli accertamenti preliminari, la studentessa stava attraversando la strada in direzione della fermata dell’autobus quando sarebbe stata urtata dal rimorchio di un mezzo pesante. Dopo la caduta sul manto stradale, il corpo sarebbe stato travolto da un furgone sopraggiunto che, secondo il conducente, non è riuscito a evitare l’impatto.

LEGGI ANCHE:


Sono due i conducenti iscritti nel registro degli indagati per omicidio stradale: il camionista e l’autista del furgone. Il primo ha escluso di aver investito la ragazza; il suo mezzo è dotato di telecamere di controllo e sensori che, al momento, non avrebbero rilevato anomalie. Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro e saranno sottoposti a una perizia cinematica che dovrà ricostruire tempi, percorsi e velocità. L’esito dell’autopsia sarà un elemento chiave per definire l’esatta dinamica e il nesso di causalità.


I soccorsi, pur tempestivi, non hanno permesso di salvare la giovane. Secondo quanto riferito, i familiari della ragazza sono giunti sul posto poco dopo l’incidente, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano. La procura ha aperto un fascicolo per chiarire responsabilità e modalità dell’accaduto; per fissare la data delle esequie si attende il referto medico-legale.

5 x 1000


Mariama aveva 20 anni e si era diplomata al liceo Majorana di Mirano. Sognava di iscriversi all’Università di Padova; non aveva però la possibilità di iniziare gli studi prima di quel mattino, quando si stava recando al suo primo impiego a Mestre. Il contrasto tra i progetti per il futuro e la brusca fine di una vita giovane ha suscitato commozione nella comunità locale.


Il Comune di Santa Maria di Sala ha osservato oggi un minuto di silenzio in memoria della ragazza. Le autorità cittadine hanno annunciato che sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno delle esequie, una misura che resterà subordinata all’esito dell’autopsia e alle disposizioni della Procura.

( aggiornato il
Mario Nascimbeni
Mario Nascimbeni
Giornalista professionista, collabora con testate nazionali. Ha base operativa a Roma, ma la sua professione lo porta in ogni parte del mondo.
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

Persa qualche notizia? Le ultime:

La Voce di Venezia radio

Se non è partita la musica clicca play sul triangolino in basso
In onda ora
ON AIR NOW
vai alla HOME PAGE