Auto imbarca prostituta in via Piave, ma dietro ci sono i vigili

Auto imbarca la prostituta in via Piave, ma stavolta l’appuntamento piccante gli va male.

L’auto, di grossa cilindrata, sabato 12 dicembre, intorno alle ore 17, si è fermata ed ha fatto salire una donna che si prostituiva in via Piave. In passato più volte i residenti avevano segnalato la presenza della donna alle autorità competenti e sabato, durante il servizio di pattugliamento del territorio in abiti civili, il personale del Nucleo operativo era proprio sul posto.

La donna è salita sull’auto del cliente (P.A., imprenditore ottantenne) ed entrambi si sono poi diretti verso via Miranese: il veicolo è stato però fermato dagli agenti che, dopo aver verificato la pattuizione della prestazione sessuale, hanno sanzionato il cliente per violazione del regolamento di Polizia urbana.

Per tutti e due è scattato l’ordine di allontanamento (daspo) di 48 ore dall’area di via Piave.

Inoltre la donna è stata segnalata al Servizio Pronto Intervento sociale, Inclusione e Mediazione del Comune di Venezia.