Aurelio Marguerettaz eletto presidente della Valle d’Aosta

Aurelio Marguerettaz è il nuovo presidente della Regione Valle d’Aosta. L’elezione è avvenuta nella serata del 5 novembre 2026, quando il Consiglio regionale lo ha scelto con 21 voti sui 34 consiglieri presenti.

Marguerettaz, 63 anni, è esponente dell’Union Valdôtaine. Ha ottenuto il sostegno degli autonomisti, rappresentati da Union Valdôtaine e Centro autonomista, e di Forza Italia.

La votazione segue l’apertura della legislatura, iniziata un anno fa, e l’intervento della Corte d’Appello di Torino che ha dichiarato decaduto il presidente uscente, Renzo Testolin, perché ineleggibile.

Il neo presidente ha indicato quale linea nelle relazioni con il governo nazionale l’intento di rapporti basati su “lealtà istituzionale, rispetto e soluzioni”.