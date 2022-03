“Avere un appartamento turistico vicino è un delirio. Io sono stata minacciata per aver chiesto più rispetto”. Lettere

Quello che ho sempre pensato è che chi affitta ai turisti sono veneziani che se ne fregano dei loro concittadini!

Voi non avete idea di cosa voglia dire avere un appartamento ad uso turistico vicino casa propria.

È un delirio, hai paura tornare a casa tua, non sai chi sono i tuoi vicini, ogni 2/3 gg cambiano, non sai se la notte dormirai o starai sveglio per il disturbo, se sono persone per bene o fuori di testa.

Poi gli spazi comuni rovinati da loro e tocca a te e agli altri condomini pagare i rifacimenti.

E proprio come dice Francesco i proprietari evasori se ne fregano.

Io sono stata addirittura minacciata perché chiedevo ai turisti di avere più rispetto per la mia famiglia.

Non lo avessi mai chiesto… così le recensioni si abbassano e sono guai!!!!!!

Ma stiamo scherzando, non si può vivere così.

I turisti vadano negli alberghi!!!!!! Gli appartamenti vadano ai residenti.

(lettera firmata)