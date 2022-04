Quattro giorni prima di morire intesta tutto alla badante, la figlia la denuncia ma finisce nei guai

Quattro giorni di morire intesta tutto alla badante con un testamento. Poi ne spunta un altro, questa volta a favore della figlia, ma sarebbe un falso.

E’ un giallo l’eredità contesa di un anziano di Chirignago che ora si gioca in tribunale tra la badante e la figlia dell’ex moglie. Un percorso che diventa un braccio di ferro legale in cui, al momento, sta vincendo la badante.

La storia inizia sei anni fa: un anziano residente a Chirignago decide di lasciare tutta l’eredità, composta da casa e denaro, alla signora moldava quarantenne che si prende cura di lui.

Dopo l’apertura del testamento, in cui sono esplicitate queste volontà, spunta un altro documento olografo in cui si indica come erede la figlia che l’ex moglie aveva avuto da un’altra relazione.

Per dirla tutta, la figlia aveva già chiesto il processo per la badante con l’accusa di “circonvenzione di incapace” ma il procedimento penale era stato archiviato e quello civile aveva stabilito che, al momento della firma del testamento in favore della badante, l’anziano era in grado di capire cosa faceva.

E’ poi invece emerso che il secondo documento non sarebbe stato firmato dall’anziano, è dunque la figlia ora nei guai per l’accusa di aver «falsificato il testamento olografo».