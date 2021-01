Andamento pandemia: casi in crescita oggi del 50%

Andamento pandemia in piena fase altalenante. Dopo un trend che tutti avevano definito ‘di regressione’ tornano ad aumentare i numeri oggi.

Sono 15.204 i test positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.

Ieri i positivi erano stati 10.593.

Le vittime sono 467 (ieri: 541).

I test effettuati

sono 293.770 (molecolari e antigenici assieme). Sono gli accertamenti effettuati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.

Ieri erano stati 257.034.

Il tasso di positività è del 5,17% (ieri era del 4,1%, quindi in aumento di oltre l’1%).

I casi totali da inizio epidemia sono ora 2.501.147, i morti 86.889.

Attualmente positivi oggi: 477.969, con un calo di 4.448 rispetto a ieri.

Sono invece

1.936.289 i pazienti dimessi o guariti, con un incremento nelle ultime 24 ore di 19.172 unità. In isolamento domiciliare ci sono 454.456 persone (-4.234 rispetto a ieri).

I ricoveri fortunatamente calano: in terapia intensiva per il Covid-19 sono in calo di 20 unità nel saldo tra entrate e uscite rispetto a ieri.

Gli ingressi giornalieri sono 115.

In rianimazione ci sono 2.352 persone.

Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 21.161 pazienti, in calo di 194 unità rispetto a ieri.

Veneto e Lombardia tornano sopra 2 mila test positivi

Le regioni che fanno registrare il maggior numero di test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore sono:

Veneto 2.385,

Lombardia 2.293,

Lazio 1.338,

Puglia 1.233,

Campania 1.178.

Questi i dati del ministero della Salute di oggi, mercoledì 27 gennaio 20231 alle ore 17.

La Regione Veneto comunica che il numero di casi determinati da test antigenico è stato inserito per la prima volta oggi ed il dato è cumulativo dal 16 gennaio”, si legge in una nota della tabella quotidiana del ministero della Salute. In dettaglio sono 1.498 i positivi da antigenico rapido in Veneto – su 2.385 totali del giorno – e si riferiscono anche ai giorni precedenti; quindi i positivi reali individuati nelle ultime 24 ore in Italia sono poco meno di 14 mila.