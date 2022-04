Al Lido la Caccia al Tesoro del Campanile di San Marco: il mare restituisce i mattoni del crollo del 1902

Questa mattina, lunedì 11 aprile, in occasione della Giornata nazionale del Mare, si è svolta sulla spiaggia del Lido la “Caccia al Tesoro del Campanile di San Marco”, dedicata ai bambini delle scuole del territorio.

Gli alunni suddivisi per classi hanno percorso in lungo e in largo un tratto di spiaggia dotato di appositi cartelli informativi per l’educazione allo sviluppo sostenibile.

Guidati dai giovani tutor e reporter dell’Istituto Marinelli Fonte Engim Veneto, assieme agli esperti della Soprintendenza e dell’Università Ca’ Foscari, i bambini hanno raccolto una buona quantità di materiali con i quali realizzeranno 9 mosaici artistici.

I mosaici misureranno 45 centimetri di base e 60 di altezza, saranno montati su tavole in legno e saranno poi ricoperti da pregiati tessuti veneziani. Le 9 composizioni faranno bella mostra su appositi cavalletti in Piazza San Marco il prossimo 26 maggio alla festa finale delle scuole.

“Il mare del Lido di Venezia da qualche anno sta facendo emergere il tesoro storico del Campanile di San Marco, chiamato affettuosamente dai veneziani ‘el paron de casa’ – ha spiegato Vittorio Baroni, autore e coordinatore del progetto – ciò accade in particolare quando si verificano forti mareggiate amplificate dall’effetto della nuova lunata del Mose, che ha deviato le correnti smuovendo il fondo sabbioso del litorale”.

Per avere altre informazioni si può consultare il sito https://elparondecasa.net/



Alla manifestazione sono intervenuti, tra gli altri, la presidente del Consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, l’assessore comunale all’Ambiente, Massimiliano De Martin, il presidente della Municipalità di Favaro Veneto, Marco Bellato, di Lido Pellestrina, Emilio Guberti, di Marghera, Teodoro Marolo, e Elisa Bracceschi, delegata ai Rapporti con i cittadini e le Associazioni, della Municipalità di Chirignago Zelarino.

“Vogliamo ringraziare tutti gli organizzatori – hanno esordito la presidente Damiano e l’assessore De Martin – e soprattutto voi bambini per il vostro impegno e la vostra determinazione. Oggi parliamo di cultura e di tradizione ma anche di ambiente e sostenibilità. E’ una giornata importante perché è la Giornata nazionale del mare e sappiamo quanto voi bambini, che siete il nostro futuro, amate e rispettate l’ambiente marino. Ci troviamo in una spiaggia bellissima: quando farà più caldo spegnete i telefonini e venite a passare una bella giornata al mare con i vostri genitori, che ne saranno sicuramente felici”.

La giornata si è svolta con la collaborazione di Actv, Autorità Portuale, Procuratoria San Marco, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia, Università Ca’ Foscari Venezia, Guardia Costiera. Vi hanno preso parte gli scolari delle classi quarte dell’Istituto comprensivo Dante Alighieri Scuola Renier Michiel, Istituto Cavanis Scuola paritaria, Istituto Caburlotto, Istituto comprensivo Ugo Foscolo Scuola Di Cocco, Istituto comprensivo Ugo Foscolo Scuola Vivarini, Istituto comprensivo Filippo Grimani Scuola Grimani, Istituto comprensivo Francesco Querini Scuola Querini, Istituto comprensivo Cristoforo Colombo Scuola Colombo, Istituto comprensivo Ilaria Alpi Scuola Collodi.