Aggredisce ex compagna a Chioggia: donna ferita, uomo arrestato

Episodio di incredibile violenza oggi a Chioggia: un uomo aggredisce l’ex compagna ferendola e viene arrestato dai Carabinieri intervenuti.

L’aggressore ha picchiato l’ex compagna ferendola in più parti del corpo, addome compreso, anche con quello che è stato definito dai militari un “oggetto da taglio”.

L’ uomo è stato arrestato dai Carabinieri di Chioggia.

Il provvedimento di arresto è stato confermato dal Gip.

Il fatto è avvenuto a Ca’ Lino di Chioggia e ha fatto scattare l’allarme quando i sanitari del Suem 118, soccorsa la vittima, hanno avvisato i militari dell’Arma.

E’ scattata la caccia all’uomo che è stato presto raggiunto perché, nonostante l’aggressione, se ne stava tornando tranquillamente a casa propria come se niente fosse successo.

La donna, alla quale è stato diagnosticato anche un trauma cranico, ha riportato una prognosi di 25 giorni.

Per Chioggia non è stata una situazione nuova, si conta un precedente quasi analogo avvenuto a gennaio.

In quell’occasione un uomo aveva bucato tutte le ruote della macchina alla moglie con un coltello, per impedirle di uscire di casa.

E’ successo al culmine dell’ennesima lite tra i due che si stavano per separare.

Da tempo l’uomo aveva atteggiamenti violenti nei confronti della consorte finché una sera è scattato il “codice rosso” per i carabinieri di Chioggia, cioè l’allarme per i maltrattamenti in famiglia.

I militari della Stazione di Campagna Lupia hanno arresto il marito in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia e violenza privata.

L’uomo, in quell’occasione, era un 55enne del luogo.

Il violento da tempo aveva assunto comportamenti aggressivi e vessatori nei confronti della moglie, con la quale era ormai in fase di separazione.

Durante l’ennesima lite, e nel tentativo di impedire che la donna si allontanasse da casa, ha forato i pneumatici dell’auto con un coltello da cucina.

L’arrestato è stato allontanato dalla casa familiare e sottoposto agli arresti in un altro domicilio, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

C’è da dire che negli ultimi tempi è cresciuta l’attenzione riguardo questo tipo di reati, grazie al protocollo “codice rosso” che rende prioritari l’intervento e l’attenzione in favore della vittima, così come sono fondamentali anche le “stanze di ascolto” che stanno nascendo in molte caserme dei carabinieri.

«Una stanza tutta per sé», luogo di ascolto protetto per donne che subiscono violenza, nelle caserme dei carabinieri vengono inaugurate nell’ambito del progetto nazionale del Soroptimist International d’Italia affiancato all’Arma dei carabinieri.

La stanza, già allestita in molti comandi, è un ambiente rassicurante e dedicato, che tende a trasmettere una sensazione di accoglienza della persona e di attenzione per le sofferenze subìte, e al contempo a ridurre il disagio quando si devono raccontare esperienze drammatiche.

Un ambiente protetto per assicurare alle donne vittime di violenza la massima riservatezza e protezione nel difficile atto della denuncia, con un ingresso discreto e riservato.

Ad accogliere la denuncia personale specializzato che si presenta sia come rappresentante della legge, sia come gruppo di uomini e donne cui confidare le proprie sofferenze.

La stanza, resa accogliente, comunica serenità e facilita l’audizione nel complesso percorso della liberazione dalla paura.