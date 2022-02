“Abbiamo un appartamentino a Venezia, tutti ce lo chiedono per turisti…”. Lettere

Sono nata e con un bel mutuo sono riuscita a restare a Venezia… mio marito si sveglia tutti i giorni alle 5 per andare a lavorare a Noale.

Venezia bisogna amarla, bisogna viverla, bisogna cogliere l’incanto che in ogni momento e in ogni angolo ci dona.

Sono convinta però che troppi hanno lucrato ci sono persone che riescono affittare la casa dei genitori con tutti gli effetti ancor prima di seppellire il genitore.

Noi abbiamo un piccolo appartamento che ci è stato regalato da una zia, tutti ce lo chiedono per affittanza turistica ma noi preferiamo affittarlo a studenti con quello che ne comporta (porta rotta, lavatrice intasata, ecc..) ma nella nostra follia speriamo che questi studenti si innamorino di Venezia e che rimangano ad abitarci per sempre.

I nostri amici per questo ci danno dei pazzi, loro prendono in nero in una settimana quello che noi prendiamo con regolare contratto in un mese… Ma quello che mi rattrista e’ che gli stessi amici poi li vedi manifestare per il bene della città.

Che poco coerente che è la gente.

Purtroppo vince su tutto il denaro e come diceva sempre la vecchia zia… bè, saranno i più ricchi del cimitero…

R.

(lettera firmata)