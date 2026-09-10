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A Villa Giulia tornano i concerti: ciclo dedicato a Schumann fino al 13 settembre

Al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma tornano i concerti nel cortile: fino al 13 settembre il ciclo è dedicato a Robert Schumann; apertura con Baglini, Carbonare e Bossone.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il 9 settembre 2026 è ripartito il ciclo di concerti nel cortile del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, organizzato da Promu.

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La rassegna, in programma fino al 13 settembre, è quest’anno interamente dedicata a Robert Schumann.

Nella serata di apertura si sono esibiti Maurizio Baglini, Alessandro Carbonare e Antonio Bossone.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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