A Villa Giulia tornano i concerti: ciclo dedicato a Schumann fino al 13 settembre

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Il 9 settembre 2026 è ripartito il ciclo di concerti nel cortile del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, organizzato da Promu.
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La rassegna, in programma fino al 13 settembre, è quest’anno interamente dedicata a Robert Schumann.
Nella serata di apertura si sono esibiti Maurizio Baglini, Alessandro Carbonare e Antonio Bossone.