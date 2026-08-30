Palazzo Soranzo Van Axel ingresso Gratuito

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Oggi il palazzo offre ai visitatori un motivo in più per essere esplorato. Nelle sue sale storiche è infatti allestita la mostra “Su Xiaobai’s Alchemical Universe” (L’Universo Alchemico di Su Xiaobai), un prestigioso evento collaterale ufficiale della 61ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia.

La mostra, che dialoga in modo suggestivo con le antichità della dimora, è aperta al pubblico con ingresso gratuito e rimarrà visitabile fino al 22 novembre 2026. Occasione imperdibile per visitare uno splendido palazzo gotico veneziano, solitamente chiuso al pubblico.

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Viaggio a Palazzo Soranzo Van Axel: tesoro gotico e scrigno d’arte contemporanea a Cannaregio

Tra i canali e le gemme nascoste del sestiere di Cannaregio, a due passi dalla magnifica chiesa di Santa Maria dei Miracoli, sorge uno dei capolavori tardogotici più affascinanti e integri della Serenissima: Palazzo Soranzo Van Axel.

Inserito in un’incantevole posizione d’angolo dove si intersecano il rio de la Panado e il rio di Ca’ Widmann, questo complesso monumentale rappresenta una tappa imperdibile per chi vuole scoprire il volto più autentico e segreto di Venezia.

Un’evoluzione secolare tra mercanti e nobili

Le origini della dimora risalgono agli inizi del XV secolo, quando l’area ospitava una struttura d’impronta bizantina. La fisionomia attuale, tuttavia, prese forma tra il 1473 e il 1479 per mano di Nicolò Soranzo, che volle rinnovare radicalmente l’immobile reimpiegando materiali provenienti da un precedente palazzo dei Gradenigo.

Nei secoli successivi, la proprietà visse una fase di condivisione tra casate illustri come i Venier e i Sanudo — tra cui spiccava Matteo Sanudo, vescovo di Concordia. La svolta definitiva avvenne nel 1652, anno dell’acquisto da parte dei Van Axel, una potentissima famiglia di mercanti originaria delle Fiandre. Con l’ingresso ufficiale nel patriziato veneziano nel 1665, i Van Axel legarono indissolubilmente il proprio nome al palazzo, imprimendo il loro stemma nobiliare sia sulla facciata esterna sia sull’arco gotico del cortile interno.

Capolavori di architettura lagunare

A differenza della maggior parte delle dimore patrizie veneziane, organizzate attorno a un unico cortile centrale, la struttura dei Soranzo Van Axel si distingue per una rara pianta articolata su due cortili.