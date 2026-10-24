Torino-Monza: venerdì all’Olimpico Grande Torino Abate cerca la terza vittoria consecutiva

Venerdì 23 ottobre alle 20.45 l’Olimpico Grande Torino ospita l’anticipo dell’ottava giornata di Serie A tra Torino e Monza. I granata, fermi a 10 punti, cercano la terza vittoria consecutiva; i brianzoli sono quattordicesimi con 7 punti.

Il tecnico del Torino, Ignazio Abate, ha sottolineato i progressi della squadra evidenziando il senso di appartenenza creato dal gruppo: “Creare un’anima era il primo obiettivo”, ha detto spiegando che resterà comunque critico e che la partita con il Monza sarà “difficilissima” e sporca, richiedendo energia e qualità.

Il Torino arriva da tre risultati utili consecutivi: 0-0 con il Bologna, 2-1 sull’Udinese e 3-0 sul Parma, partita in cui Simeone ha firmato una doppietta. Adams è già a tre gol in campionato. Abate ha elogiato l’impegno di Simeone e si è detto fiducioso anche sull’apporto di Vlašić, definito un perfezionista che avverte responsabilità.

Assenze e dubbi: il Torino dovrà fare a meno di Ilkhan, fermo per una distrazione all’adduttore destro; in dubbio Fortini per un problema all’adduttore.

Il Monza arriva dal netto 4-0 rifilato al Cagliari. L’allenatore Ivan Juric dovrà fare a meno del capitano Pessina, di Ziolkowski e di Touré; per Pessina e Ziolkowski l’obiettivo è il rientro dopo la sosta di novembre. Lucchesi torna disponibile dopo la squalifica; da valutare Maye e Zeballos, con quest’ultimo che ha ripreso ad allenarsi dopo il gonfiore al ginocchio della settimana scorsa.

I precedenti in Serie A favoriscono il Torino: sei incontri tra le due squadre hanno portato tre vittorie e tre pareggi per i granata, mentre il Monza non ha ancora ottenuto i tre punti. L’ultimo confronto in campionato risale al 2 marzo 2025, con il Torino che vinse 2-0 al Brianteo. In Coppa Italia, lo scorso 1° settembre, il Monza vinse per la prima volta allo stadio del Torino grazie a un gol di Dany Mota nei sedicesimi, risultato che qualificò i brianzoli agli ottavi.

Probabili formazioni:

– Torino (4-4-2): Perri; Belghali, Coco, Ismajli, Comuzzo; Vlašić, Bragança, Mandragora, Cacciamani; Adams, Simeone. Allenatore: Ignazio Abate.

– Monza (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Robinson, Dany Mota; Varela. Allenatore: Ivan Juric.

La designazione arbitrale per la sfida dell’ottava giornata prevede Andrea Zanotti di Rimini come direttore di gara; assistenti Alessandro Lo Cicero (Brescia) e Gilberto Laghezza (Mestre). Quarto ufficiale Davide Massa (Imperia). In sala VAR Luca Massimi (Termoli) sarà il VAR, con Giacomo Camplone (Lanciano) come AVAR.