Perturbazione in arrivo: da domani piogge al Nord‑Ovest, weekend variabile su tutta Italia

Oggi, 22 ottobre 2026, una breve tregua meteorologica interessa l’Italia con un lieve aumento delle temperature. Già da domani, però, una nuova perturbazione raggiungerà il Paese portando precipitazioni inizialmente sul Nord‑Ovest.

Le piogge sono attese a partire dal pomeriggio di venerdì 23 ottobre. I fenomeni potrebbero risultare particolarmente intensi sulla Liguria di Levante, con accumuli stimati oltre i 100 mm nelle 12 ore, e interessare diffusamente il resto del Nord‑Ovest. Locali piogge in arrivo sono previste anche sulla Toscana.

Il weekend si annuncia variabile. Per sabato 24 ottobre è prevista instabilità concentrata sul Triveneto al mattino, con ampie schiarite altrove al Nord; al Centro il maltempo si concentrerà lungo la fascia adriatica. Al Sud e sulle Isole transiteranno nubi con precipitazioni locali, ventilazione a tratti sostenuta e un lieve calo termico di 1–2 gradi.

La ventilazione sarà sostenuta dai quadranti settentrionali: raffiche stimate fino a 60–70 km/h, in particolare sulle regioni meridionali peninsulari, in Sicilia e in Sardegna. Oggi, complice il sole, le temperature saliranno di 1–2°C.

Per domenica i bollettini riportano condizioni in prevalenza soleggiate, con residui addensamenti limitati alle fasce orientali e meridionali e massime che in alcune zone potranno superare i 20°C. Nella sezione “tendenza” si segnala comunque una domenica in gran parte soleggiata con temperature massime in sensibile diminuzione.

Negli ultimi giorni alcune criticità locali sono già emerse: maltempo a Latina con allagamenti di scantinati e interventi con idrovore, e in Liguria una grande frana a Savona che ha distrutto una strada cittadina, eventi evidenziati nei collegamenti regionali.