Marquez a Phillip Island: obiettivo «stare il più vicino possibile ai 37 punti», sfida aperta con Martin e Bezzecchi

Marc Marquez arriva a Phillip Island con l’obiettivo dichiarato di recuperare terreno nella corsa al titolo: il pilota della Ducati è a soli 2 punti dal leader Jorge Martin e punta a «stare il più vicino possibile ai 37 punti», ossia il bottino teorico ottenibile con la vittoria in Sprint e in gara.

Il circuito australiano, che dal 2027 lascerà il posto ad Adelaide, è tra i preferiti dei piloti ma presenta incognite importanti. Marquez ha detto che si concentrerà giorno per giorno e che l’instabilità meteorologica renderà il weekend più complicato per tutti. Ha inoltre dichiarato l’intenzione, nelle cinque gare rimanenti, di sommare più punti di Martin in ciascuna tappa.

Il leader della classifica Jorge Martin ha ribadito che il Mondiale si deciderà tra i primi tre: lui, Marquez e Marco Bezzecchi. Per Martin sarà la prima volta in sella alla RS-GP su questo tracciato; il madrileno ha espresso fiducia nel lavoro del team e nel dare al circuito «l’addio che merita».

Marco Bezzecchi, reduce dal successo in Indonesia, ha sottolineato come a Phillip Island sia fondamentale adattarsi rapidamente al meteo variabile e al vento, che condiziona molto la guida: nei primi giri è necessario capire direzione e intensità e compensare con il corpo, ha spiegato il pilota Aprilia.

Tra i protagonisti presenti, Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) ha ricordato la vittoria qui nel 2025 ma ha ammesso di non essere al 100% rispetto a quell’anno. Fernandez ha spiegato di dover gestire la condizione fisica, in particolare lo stato delle dita, e di procedere giorno per giorno.

Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team) si è detto fiducioso: è legato al tracciato e porta in Australia la buona velocità mostrata nelle ultime gare, sperando in un weekend positivo per il suo team.

Cambi di piloti e novità tecniche

Honda HRC ha ufficializzato l’ingaggio di Diogo Moreira per la stagione 2027: il brasiliano, 22 anni, passerà al team ufficiale Castrol Honda HRC e dividerà il box con Fabio Quartararo. Moreira, che arriva dal team LCR Honda, nel suo percorso internazionale ha raccolto 5 vittorie, 13 podi e 9 pole tra Moto3 e Moto2 e si è laureato campione del mondo Moto2 nel 2025.

Toprak Razgatlioglu, pilota Yamaha Pramac, non prenderà parte alle ultime tappe del Mondiale dopo l’infortunio alla spalla rimediato in Indonesia. Gli accertamenti hanno reso necessaria un’operazione chirurgica: al suo posto a Phillip Island correrà Augusto Fernandez.

Fermin Aldeguer salterà il Gran Premio d’Australia: non ha recuperato dalla frattura alla mano destra riportata in Indonesia. Il pilota del team Gresini, al terzo infortunio stagionale, verrà sostituito da Iker Lecuona; Aldeguer punta a tornare per il GP della Malesia.

Classifica e contesto

La classifica piloti vede Jorge Martin al comando con un vantaggio di 2 punti su Marc Marquez; Marco Bezzecchi è staccato di 46 punti dalla vetta. Con cinque gare ancora da disputare, la lotta per il titolo resta aperta.

Eventi collaterali

La MotoGP sarà protagonista anche nel weekend di Formula 1: sabato 24 ottobre, dalle 18.40 alle 19 ora italiana, quattro moto della classe regina si esibiranno al Circuit of The Americas di Austin prima delle prove libere 3. In pista Dani Pedrosa, Nicolò Bulega, Andrea Dovizioso e Lorenzo Savadori.

Programma del weekend (orari italiani)

Venerdì 23 ottobre

– 0:00-0:35 – Moto3 Prove libere 1

– 0:50-1:30 – Moto2 Prove libere 1

– 1:45-2:30 – MotoGP Prove libere 1

– 4:15-4:50 – Moto3 Pre-Qualifiche

– 5:05-5:45 – Moto2 Pre-Qualifiche

– 6:00-7:00 – MotoGP Pre-Qualifiche

Sabato 24 ottobre

– 23:40-00:10 – Moto3 Prove libere 2

– 0:25-0:55 – Moto2 Prove libere 2

– 1:10-1:40 – MotoGP Prove libere 2

– 1:50-2:05 – MotoGP Qualifiche – Q1

– 2:15