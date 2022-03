“A Venezia non è il prezzo a far arrabbiare i turisti, ma la poca accoglienza”. Lettere

Salve, qui mi pare che si abbia ragione e torto tutti.

Ho lavorato 20 anni a Venezia, e penso che non sia il prezzo che fa arrabbiare i turisti, ma la poca accoglienza che non sempre vanno a pari passo.

Io so dove mangiare bene al giusto prezzo a Venezia, e di posti ce ne sono parecchi, è vero che però se ti va di mangiare un primo ed un dolce in velocità vieni additato come tirchio.

A Venezia c’è questa situazione ma, per esempio, quando entro in qualsiasi ristorante o albergo in Toscana mi sono sempre sentito accolto e ben voluto.

Diciamo che i veneziani dovrebbero coccolare di più i foresti…

Ma questo è solo il mio parere.

T.

(lettera firmata)