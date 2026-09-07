A Pieve del Grappa il primo Liceo in Intelligenza Artificiale e Scienza dei Dati

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L’Istituto Filippin di Pieve del Grappa ha attivato un nuovo Liceo Scientifico con curvatura in “Intelligenza Artificiale e Scienza dei Dati”, un indirizzo che prenderà il via con la prima classe da 21 studenti il 10 settembre. Si tratta del primo percorso di questo tipo nell’area che comprende le province di Treviso, Padova e Venezia.



L’iniziativa colloca la scuola tra le poche realtà nazionali specializzate nel settore: sul territorio italiano esistono infatti circa una ventina di licei dedicati all’IA. L’indirizzo del Filippin è entrato nella Rete Nazionale dei Licei Scienza dei Dati e Intelligenza Artificiale e si allinea alle competenze digitali delineate dal quadro europeo DigComp 2.2.

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Il curriculum combina la tradizionale formazione scientifica dell’opzione Scienze Applicate con moduli pratici su programmazione, analisi statistica e machine learning. Il percorso prevede anche momenti dedicati all’etica digitale, per offrire agli studenti strumenti critici oltre che tecnici.



I laboratori previsti spaziano dalla gestione dei big data alla robotica intelligente, fino a experiment su computer vision, arte generativa e comprensione del linguaggio naturale. Gli studenti potranno applicare le conoscenze sviluppando modelli predittivi e algoritmi in collaborazione con università, centri di ricerca, aziende ICT e startup.



Il dirigente scolastico Sileno Rampado presenta il progetto come un’occasione per formare giovani in grado di comprendere e orientare l’evoluzione tecnologica, integrando la preparazione tecnica con una riflessione sul valore e sulle implicazioni etiche delle tecnologie digitali.



Il nuovo indirizzo nasce all’interno del La Salle Campus Filippin, un complesso impostato sul modello anglosassone che si estende su 35 ettari di parco con 30.600 metri quadri coperti. La struttura dispone di 40 aule didattiche, 450 posti letto, spazi polifunzionali e un centro sportivo fra i più attrezzati della regione.



Il campus ha già una forte vocazione internazionale. Ogni anno ospita centinaia di studenti universitari statunitensi e accoglie il CIMBA, centro di alta formazione manageriale che lo scorso anno ha visto la presenza di oltre 500 universitari americani. L’Istituto fa inoltre parte della rete lasalliana mondiale, che comprende 928 scuole e 80 università.



Sul piano organizzativo, per l’anno scolastico in corso il Filippin conta 26 classi attive — tra scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e liceo — e accoglie oltre 500 studenti. Il personale è composto da 46 docenti e il campus è supportato da uno staff complessivo di 121 dipendenti. In un quadro più ampio, gli Istituti Filippin dichiarano di avvalersi dell’apporto di 140 collaboratori tra docenti, personale ATA e servizi.



Parallelamente all’apertura del nuovo liceo, entra in vigore un accordo di rete con l’Istituto Graziani di Bassano del Grappa. Secondo l’intesa, il Graziani diventerà un polo per l’infanzia e la primaria (fascia 0-11 anni) e, al termine della quinta primaria, gli allievi potranno proseguire il percorso educativo nel campus di Pieve del Grappa.



L’accordo prevede anche l’estensione del modello CLIL al Graziani: dall’infanzia saranno introdotte attività didattiche in inglese supportate da tutor madrelingua. Inoltre verranno attivati laboratori di robotica educativa e atelier digitali dotati di stampanti 3D per sostenere lo sviluppo delle competenze tecnologiche e del problem solving.



All’interno del complesso didattico si svolgono regolarmente iniziative aperte al pubblico e alla comunità: Open Day, premi biennali, eventi sportivi e convegni, oltre a programmi formativi come il doppio diploma italo-statunitense e l’Year Abroad.