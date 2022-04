A Padova due sculture di cioccolato dedicate ai monumenti della città

L’arte incontra il cioccolato e non può che essere un momento di piacere da condividere: il 16 aprile, nella piazza principale del Centro Commerciale Ipercity, Michela Ciappini e Andrea Gaspari realizzeranno, in occasione della Pasqua, due opere in cioccolato ispirate ai monumenti della città.

Sarà possibile assistere alla loro performance dalle ore 10:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00, scoprendo così come anche il cioccolato, con le giuste accortezze, possa diventare un materiale perfetto per l’arte plastica, oltre che per il palato dei buongustai.

Le opere rimarranno poi esposte fino al 24 aprile, confermando la volontà di Ipercity di proporre con regolarità anche eventi artistici e culturali, come già accaduto negli ultimi anni.

“Per noi è un grande piacere poter ospitare nel nostro Centro artisti di rilevanza internazionale come Michela Ciappini e Andrea Gaspari, offrendo ai nostri clienti la possibilità di scoprire nuove forme d’arte, così come nel 2020, quando proprio Michela Ciappini aveva realizzato nel nostro Centro una grande scultura di sabbia insieme ad Antonio Molin” afferma Serena Galvan, Direttrice del Centro Commerciale Ipercity. “Il nostro Centro vuole essere un luogo di condivisione di esperienze, oltre che di shopping, soprattutto in un momento come questo, in cui le persone desiderano tornare a stare insieme”.

Il curriculum degli artisti coinvolti quest’anno è davvero importante: Michela Ciappini è una scultrice e scenografa diplomata all’Accademia d’Arte di Bologna. Nel corso della sua eclettica carriera, in cui ha prestato la sua creatività anche al design e al teatro, ha usato vari materiali, dalla sabbia al ghiaccio.

Negli anni ha vinto numerosi premi in Italia e all’estero, in particolare con quei materiali che, essendo precari (come sabbia, ghiaccio o cioccolato), fanno sì che l’opera acquisti, nel tempo della sua esistenza, un valore emotivo particolare.

L’altro artista presente all’Ipercity sarà Andrea Gaspari, che ha scelto la scultura da più di 40 anni, dedicandosi all’uso di materiali particolari. Collabora da 10 anni con Eurochocolate di Perugia, di cui è diventato artista simbolo, realizzando la mega scultura che, sul palco, rappresenta ogni edizione. In occasione del 150° anno dell’Unità, ha scolpito un’Italia di cioccolato lunga 17 m, con il monumento rappresentativo di ogni regione.

