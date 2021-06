Zaia: “Nuova ordinanza domani”

Luca Zaia, presidente del Veneto, annuncia una nuova ordinanza per domani. “La zona bianca è il primo obiettivo che volevamo raggiungere”, dice il Presidente in vista del cambio di colore previsto per la Regione.

“Prevedo una ordinanza probabilmente su domani – spiega – che entrerà in vigore, immagino, da martedì”.

“Con l’Rt 0,64% ad incidenza 19,9 su 100.000 abitanti siamo abbondantemente in zona bianca. Da lunedì 7 mi pare certo che saremo in zona bianca”.

L’ordinanza sul passaggio in zona bianca sarà una sorta di “istruzioni per l’uso” che recepirà la normativa nazionale.

“Non inquietatevi – tranquillizza Zaia – non ci saranno sorprese. Faccio notare che siamo i primi tra le grandi regioni a entrare in zona bianca”.

I numeri, d’altra parte, sono tutti in questa direzione: 121 nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore (per una incidenza sui tamponi fatti dello 0,42%) e 5 decessi.

Scende con continuità anche il numero dei posti letto occupati in ospedale da malati con Covid: sono 592 (-16), dei quali 526 (-13) nelle normali aree mediche, e 69 (-3) nelle terapie intensive.

I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 7.417 (- 283).

Anche sul fronte delle vaccinazioni le aspettative sono rosee.

“Alle 11 di oggi i giovani che hanno prenotato il vaccino in Veneto sono 336.056 – ha annunciato Luca Zaia – . I ragazzi stanno prenotando alla grande ed è un dato pauroso se ci pensate. La fascia che ha maggiormente risposto è quella dell’annata di nascita 1998-2002”.

“Da oggi alle 16 apriamo altri due target vaccinali: quello del mondo del turismo e quello dei giovani dei centri estivi”, così il governatore che ha spiegato che 50mila posti sono in agenda per gli operatori del turismo, per i quali è prevista la fornitura del sistema, e per i ragazzi dei centri estivi.

Il presidente ha poi parlato della situazione dei trasporti:”va rivista la quota del 50% del riempimento dei mezzi di trasporto, soprattutto acqueo. Tra il 50 e il 100% – aggiunge – ci sarà di mezzo il buonsenso”. “Penso in particolare a Venezia, la riapertura al turismo non è sostenibile con il 50% del riempimento dei vaporetti ma anche dei bus”.

Infine, sul problema degli operatori sanitari che non intendono vaccinarsi il presidente ha dichiarato: “Non sono fiducioso che si riesca ad obbligare qualcuno a vaccinarsi nel mondo della sanità a suon di marche da bollo”.