World24 del 3 novembre 2026: orario, redazione e aree tematiche della rubrica di Rai News

La puntata di World24 del 3 novembre 2026 è trasmessa su Rai News 24. La rubrica va in onda dal lunedì al venerdì, dalle 21:30 alle 21:45.

Il coordinamento dei programmi è affidato alla Redazione Esteri. La conduzione e la cura della trasmissione sono di Andrea Gerli, Annamaria Esposito, Aldo Anziano, Silvia Arcelli, Andrea Vaccarella, Veronica Fernandes, Ilario Piagnerelli, Marina Lalovic, Emma Farnè, Carlotta Macerollo, Raffaella Cosentino, Alessandro Carboni e Katia Cerratti.

Nel team figurano come assistenti Aurora Corbi e Chiara Cassarà.

World24 si occupa di molte aree tematiche: Ambiente; Arti e spettacolo; Cronaca; Economia e finanza; Esteri; Politica; Salute; Scienza e tecnologia; Società; Sport; Stili di vita e tempo libero; Viaggi e turismo. Nell’elenco redazionale sono inoltre citati Informazione Rai, TG1, TG2, TG3, GR1, GR2, GR3, Rai News 24 live, Rai Sport, Rai Vaticano, Pubblica Utilità, GR Parlamento, Rai Parlamento e Televideo.

La struttura editoriale comprende anche le redazioni regionali Tgr: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Furlanija Julijska krajina, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige – Trento, Trentino Alto Adige – Bolzano, Umbria e Valle d’Aosta, Veneto.