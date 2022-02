Favaro, violenze domestiche e coltellate: condanna a tre anni… per la donna

Maltrattamenti in famiglia, il reato purtroppo diventato famoso per i troppi episodi raccontati dalla cronaca. Solo che questa volta la vittima … è l’uomo.

La donna, giunta davanti al giudice, è stata condannata a tre anni. Molti gli episodi che hanno animato il rapporto della coppia fino a quello più eclatante.

La donna pretendeva dall’uomo un ‘indennizzo’ di 50mila euro, nonostante fosse evidente che i soldi non ci fossero, pare per restaurare una proprietà a Santo Domingo.

La signora, classe 1963, è stata convivente con il 62enne di Favaro Veneto con una storia che, tra alti e bassi, durava dal 2011 e pare che durante le liti avesse proprio l’abitudine di brandire un coltello da cucina. Se l’era preso anche con l’auto, però, distruggendo gli specchietti e ammaccando la carrozzeria. La pretesa era sempre quella del denaro per ‘mantenimento’.

L’epilogo lo scorso 4 febbraio. Gli agenti intervenuti hanno trovato l’uomo ferito per aver disarmato la donna che era in stato di sovraeccitazione a causa dell’alcol. La signora pretendeva i famosi 50mila euro con la violenza. Da dire che per i medesimi motivi la donna era già stata allontanata dalla casa nel 2015.