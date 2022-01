Vigilessa invita straniero a mettere la mascherina: aggredita

L’invito a indossare la mascherina ad uno straniero che tranquillamente circolava senza è costata un’aggressione ad una agente della Polizia locale a Milano. La donna è stata aggredita in piazza Duomo semplicemente per aver chiesto all’uomo di indossare il dispositivo come previsto dall’attuale normativa.

Era presente sulla scena della violenza anche l’assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, che ha subito manifestato la propria solidarietà all’agente e si accertato delle sue condizioni di salute.

L’agente della Polizia locale di Milano è stata aggredita questa sera in piazza Duomo, dove si trovava in servizio, semplicemente per aver invitato l’uomo, secondo le prime informazioni: uno straniero di nazionalità marocchina, a indossare la mascherina.

L’aggressore è stato fermato.