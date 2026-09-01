Vicenza, volontari ripuliscono il quartiere San Pio X: raccolti sedie, batterie e rifiuti di ogni tipo

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Domenica 30 agosto i Ministri Volontari di Scientology hanno organizzato una giornata ecologica nel quartiere San Pio X di Vicenza, dedicata alla rimozione dei rifiuti abbandonati. L’operazione è partita alle 10 da Via Ramiro Fabiani e ha coinvolto più vie e aree verdi della zona.



I volontari hanno setacciato giardini, marciapiedi, aiuole e viali del quartiere. La loro azione si è estesa in Via Gamba, Via Toaldo, Via Marani, Via Tornieri, Via Basilio dalla Scola, Via Palemone, Viale Giorgione e nel parco di Via Giuriato.

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Sul terreno sono stati raccolti oggetti ingombranti e piccoli rifiuti: sedie da giardino, parti di mobili, una batteria per auto e una base per ombrellone, oltre a bottiglie di vetro, lattine, plastica, mozziconi, pezzi di metallo e tubi di alluminio.



L’elenco dei materiali rinvenuti dà conto di un fenomeno persistente: i Ministri Volontari segnalano che le azioni anti-litter svolte da diverse realtà sensibili all’ambiente nel corso del 2026 evidenziano come l’abbandono dei rifiuti negli spazi pubblici non abbia mostrato segnali di attenuazione.



Con operazioni come quella di domenica si punta a limitare l’impatto visivo e sanitario dei rifiuti lasciati per strada e a sensibilizzare i residenti sull’uso degli appositi contenitori. Gli organizzatori hanno inoltre invitato i cittadini a partecipare alle prossime giornate CleanUp 2026, promosse anche dai Ministri Volontari di Scientology.



L’iniziativa è stata promossa da Loris Zoppelletto, che ha ringraziato i volontari impegnati nelle attività di pulizia. L’azione si inserisce nel quadro delle attività dei Ministri Volontari, che in passato hanno organizzato interventi simili in altre realtà locali.

Nel comunicato diffuso dagli organizzatori è riportata anche una citazione tratta dalla guida La Via della Felicità di L. Ron Hubbard: “Ci sono molte cose che le persone possono fare per aiutare a prendersi cura del pianeta. Si inizia con l’impegno personale. Si prosegue suggerendo agli altri di fare altrettanto. L’Uomo ha raggiunto la capacità potenziale di distruggere il pianeta. Ora deve essere portato al punto di essere in grado di salvarlo e di agire per farlo. Dopotutto è il posto in cui viviamo.”



Per informazioni sulla partecipazione alle future iniziative è possibile contattare gli organizzatori all’indirizzo ministrivolontarivicenza@gmail.com.