Venezia, si staccano tessere dai mosaici esterni a San Marco

Alcune tessere del mosaico sul Giudizio Universale in una delle arcate esterne della Basilica di San Marco a Venezia si sono staccate, spingendo la Procuratoria a issare alcuni ponteggi per il monitoraggio e lavori di consolidamento.

Lo racconta oggi La Nuova Venezia, sottolineando, con le parole del Primo Procuratore Carlo Alberto Tesserin, che si tratta di “ordinari lavori di manutenzione per una Basilica che ha bisogno di attenzione costante”.

Non si tratta dei primi distacchi che si verificano nell’edificio sacro, attaccato anche dal basso, con le acque alte che periodicamente hanno invaso e intaccato i marmi delle colonne del nartece.

Per proteggere la zona di ingresso alla chiesa, sono ripartiti intanto anche i lavori di posa delle lastre in vetro per proteggere il complesso marciano dalle maree oltre gli 80 centimetri, quota oltre la quale la Basilica viene sommersa, grazie alla recente ristrutturazione del debito del Consorzio Venezia Nuova e la chiusura della procedura fallimentare.