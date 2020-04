Venezia, riapre la Libreria Marco Polo

La Libreria MarcoPolo di Campo Santa Margherita riapre: proseguendo con le modalità sperimentate sinora – consegna a domicilio, spedizioni e sottoscrizioni dei MarcoPoloBond– a partire da martedì 14 aprile, si scoprirà un nuovo modo di vivere la libreria, gestendo questa prima prova di libertà con modalità che tutelano la salute dei librai, di lettrici e lettori.

Libreria MarcoPolo sarà aperta due giorni alla settimana, i martedì e i giovedì dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 20, per ora solo la sede di Campo S. Margherita, a breve anche quella della Giudecca.

Oltre alle norme comuni per la riapertura, che prevedono l’obbligo di mascherina e guanti per tutti, rispetto delle distanze di sicurezza e un numero massimo di 4 persone presenti contemporaneamente all’interno della libreria, le regole essenziali da ricordare sono di non passare in libreria solo per un ordinare un libro (cosa che è possibile fare al telefono o via mail) e che i pagamenti dovranno essere effettuati con bancomat e carte.

Inoltre nei giorni di apertura (i martedì e i giovedì) è stata predisposta una suddivisione in fasce orarie pensata per tutelare le persone più a rischio e quanti vorranno godere di un breve momento di “immersione”, in totale sicurezza.

Per questo motivo sono nate la libreria protetta, attiva dalle 10 alle 12 per over 65 e persone a rischio, che potranno accedere esclusivamente in questo orario, una alla volta e che si invita, in ogni caso, a rimanere a casa e usufruire del servizio a domicilio.

Dalle 14.30 alle 16.30 sarà possibile accedere alla libreria dedicata su prenotazione: prenotando dalla pagina Facebook della libreria, via mail o telefono con almeno 2 ore di anticipo, al costo di 5 € (scalati dall’acquisto dei libri) sarà possibile avere a disposizione la libreria per blocchi di mezz’ora.

Infine, dalle 12 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 19 la libreria sarà libera. In questo orario l’accesso è consentito ad un numero massimo di 4 persone; nel caso, attendendo all’esterno, rispettando le distanze di sicurezza, come ormai siamo abituati a fare.

Libreria MarcoPolo

Dorsoduro 2899 – Venezia

Giudecca 282 – Venezia