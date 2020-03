Venezia, la Su e Zo per i Ponti: “Torneremo presto”

Venezia non è ferma, è in pausa pubblica ma nel privato organizzazioni e associazioni preparano il rientro in grande stile. Così gli amici della Su e Zo per i Ponti che dicono: “Torneremo presto”.

“Alla luce dell’emergenza sanitaria in corso, il Comitato Promotore della Su e Zo per i Ponti di Venezia e il Consiglio Direttivo TGS Eurogroup, l’associazione di promozione sociale promossa dai Salesiani di Don Bosco che organizza la manifestazione fin dalle origini, hanno ritenuto prudente e saggio sospendere per il momento l’organizzazione della 42° edizione della passeggiata di solidarietà, già pianificata per il 19 aprile prossimo”.

“TGS Eurogroup sta lavorando assieme alla Città di Venezia e a tutti i partner istituzionali coinvolti per riprogrammare la passeggiata di solidarietà in una data che consenta di realizzarla in sicurezza e con serenità entro la fine di quest’anno scolastico”.

Così gli organizzatori: “Abbiamo ritenuto importante posticipare l’appuntamento, e non già annullarlo, per offrire a tutti un segnale importante di fiducia nel superamento della fase difficile che stiamo attraversando, una testimonianza decisa del nostro desiderio di ritrovarci presto di nuovo tutti uniti in una giornata all’insegna dell’aggregazione, dell’amicizia e della solidarietà.”

Nel momento in cui sarà definita la nuova data, la stessa sarà comunicata con tempestività tramite il sito web ufficiale suezo.it, i social network e a mezzo stampa.

Hai già acquistato il tuo biglietto per la Su e Zo per i Ponti 2020?

Nessun problema! Sarà ancora valido per la nuova data!

Non è infatti prevista la sostituzione dei biglietti già in circolazione: i punti vendita autorizzati e la Segreteria Su e Zo per i Ponti continueranno anche nelle prossime settimane a distribuire i biglietti già emessi, i quali pur riportando la data del 19 aprile saranno a tutti gli effetti validi anche per la nuova data che sarà resa nota a breve.

Anche i biglietti ACTV iMob attualmente in distribuzione, pur avendo stampata la data del 19 aprile, saranno validi per l’utilizzo nella nuova data.

“Ti sei già iscritto come Volontario della Su e Zo per i Ponti 2020?

Grazie per il tuo supporto! La tua iscrizione sarà ritenuta valida anche per la nuova data!”