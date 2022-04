A Venezia due bar sanzionati per plateatici “non rientrati”

A Venezia due locali sanzionati dalla polizia locale per aver mantenuto sedie e tavolini oltre alle misure concesse.

Come noto, con la fine dello stato di emergenza è terminata la deroga concessa dal Comune di Venezia per l’ampliamento dei plateatici e, dopo gli avvertimenti, qualcuno che non è “rientrato” ora dovrà pagare.

I controlli di Pasqua hanno pescato “fuori misura” il bar Oficina in fondamenta degli Ormesini ( già multato la settimana scorsa ) e l’Olandese Volante a San Lio.