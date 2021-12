Venezia da Bere, la guida al ‘bere bene’. Presentazione sabato 18 dicembre

“Venezia da Bere” (ed. Il Forchettiere, 200 pagine, 18 euro) comprende una selezione dei 25 migliori cocktail bar della città a cura di Alessandra Iannello.

L’idea di creare una sorta di “guida al bere bene” arriva in un momento in cui la mixology – italiana in generale e veneta in particolare – vive una fase di profonda espansione, con un’attenzione sempre crescente al bere miscelato di alta qualità testimoniato da iniziative come la Venice Cocktail Week.

Oltre ai 25 cocktail bar, il libro comprende interviste ai protagonisti della mixology di ieri e di oggi, approfondimenti, curiosità, aneddoti e persino un pairing d’autore con 12 tra i più quotati chef veneziani.

L’appuntamento è per sabato 18 dicembre alle ore 15,30 alla galleria d’arte Ca’ Pesaro (Santa Croce, 2076). Al termine, è prevista una degustazione di distillati di aziende venete.