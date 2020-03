Venezia, controlli per la strada: in 4 ubriachi a Cannaregio (due mestrini)

Ancora denunce dei Carabinieri in provincia di Venezia per violazioni al DPCM COVID 19. Continuano infatti incessanti i servizi dei Carabinieri, disposti dal Prefetto, per informare, supportare la popolazione ma anche per verificare il rispetto delle norme.

Nel territorio di competenza della Compagnia Carabinieri di Venezia, nel sestiere di Cannaregio, lungo Calle del Magazen, i Carabinieri hanno intercettato e quindi denunciato tre persone, due mestrini di 35 e 24 anni e un bellunese di 41, radunati tra di loro, in evidente stato di ebbrezza, che venivano trovati anche in possesso di un grammo di marijuana e pertanto segnalati al Prefetto.

I Carabinieri di Mestre sono invece intervenuti a Martellago, Mirano e Marghera e in tutta la giurisdizione, denunciando alcune persone, tra cui alcuni stranieri e alcuni pensionati (ma anche dei giovani), in quanto lontani dalle loro abitazioni senza giustificato motivo.