Venezia, come si aggirano i divieti. Anziani che fingono stretching, passeggiate di coppia, di gruppo, ecc

Un normale pomeriggio veneziano primaverile, come se il coronavirus non esistesse. È questa la situazione di venerdì 10 aprile incontrata scendendo a piedi da Sant’Elena dove il parco è ancora quasi normalmente frequentato anche da bimbi con genitori. In via Garibaldi, nel sestiere di Castello, invece, una moltitudine di situazioni di regole piegate, adattate, alle esigenze dei “libertini”.

Davanti alla Coop – supermercato che ha da tempo contingentato gli ingressi dando vita a una lunga coda che si snoda fin oltre l’edicola – le problematiche non riguardano i clienti, che attendono il loro turno nel rispetto delle distanze, quanto chi ci passa davanti non pensando alla spesa se non come pretesto, magari girando con un carrello vuoto, magari passeggiando a due a due, in gruppo o in famiglia.

E nonostante il sito del Governo riporti che “si deve evitare di uscire di casa” se non per “comprovate esigenze”, ecco una, due, tre coppie camminare vicine, lentamente, assaporando il sole primaverile e la leggera brezza proveniente dalla Riva. E’ possibile scambiarli per turisti: zaino in spalla, borsa tracolla, giacca alla vita… Abiteranno nei “200 metri” consentiti per il passeggio? Saranno usciti per “inderogabili necessità”? Difficile confermarlo, anche perché quando si esce lo si fa da soli se si vuole rispettare la piena osservanza delle norme anti-assembramento.

Poco distante, una coppia di signore sembra che la spesa debba farla davvero visto che ha con sé i carrelli. Ma l’occasione viene spesa per un’amabile passeggiata senza curarsi delle distanze imposte dai decreti. E poi ancora: due amici, marito e moglie, un’altra coppia, addirittura tre persone insieme che camminano affiancate.

Ad un certo punto, al lungo serpentone che conduce alla Coop si aggiungono due donne, probabilmente madre e figlia, che usano il motivo dei rifornimenti per qualche ora di libertà da casa. Il “vigilante” all’ingresso del supermarket le ferma, facendo loro notare che vige il limite di un solo membro per famiglia; ma la più giovane ribatte, giustificando che “sta facendo la spesa per la nonna”. E una volta dentro, eccole discutere su cosa preparare la sera, raccogliendo i vari ingredienti in un unico cestino.

Tutti hanno una scusa per trovarsi in Via Garibaldi: una coppia ha con sé il cane, un ragazzino indossa una tuta per dimostrare lo svolgimento di attività fisica, un anziano la tuta non ce l’ha ma risponde a chi lo guarda appoggiando il piede su una finestra, in un improvvisato quanto improbabile stretching. E ogni decina di metri ecco l’amico, il cugino, il cognato, con i quali soffermarsi, in tranquillità, a conversare.

Poco distante, di fronte all’ingresso dell’Arsenale, una famigliola si gode la giornata spaparanzata sui gradini: una scena che fino a due mesi fa avrebbe fatto pensare a un picnic tra turisti ma che oggi non si dovrebbe verificare. E in fondamenta altri due amici ridono e scherzano, privi di qualunque protezione, toccandosi e spintonandosi per gioco.

Sui quotidiani erano già uscite delle immagini – citate anche dal Presidente della Regione – che mostravano una Via Garibaldi decisamente più affollata di quanto ci si aspetterebbe durante una pandemia; qualcuno aveva provato a sminuirle, menzionando un teleobiettivo che avrebbe accorciato le distanze distorcendo la realtà. Le foto riportate oggi sono di un comune smartphone.

E’ indubbio che vi è una parte di cittadinanza ansiosa di tornare alla “normalità”, fraintendendo la “situazione in miglioramento” citata dai media. La situazione – giova ricordarlo – non allude non a una generale guarigione degli Italiani ma a un “numero inferiore di contagi” – che risultano comunque tuttora in aumento, giorno dopo giorno.

Tutto come una sorta di beffa per i Veneziani che invece, in ossequiosa osservanza delle disposizioni governative, si muovono da soli, una/due volte a settimana, sempre sotto casa e solo per comprare cibo. E che il sole lo vedono attraverso le finestre.