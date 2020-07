Venezia, incendiata barca in Rio della Panada: vandalismo o altro?

Venezia, barca incendiata questa notte da mani ignote in Rio della Panada.

E’ stato grande lo spavento durante il fatto, così com’è grande lo sdegno del giorno per un atto che solo per la fortuna e per la bravura degli operatori dei vigili del fuoco non si è trasformato in una tragedia.

Antonella, residente, si sfoga infatti: “Maledetti. Avete incendiato e lasciata andare per il canale una barca che poi si è fermata sotto il ponte… poteva andare peggio”. Il responsabile del gesto, infatti, avrebbe pensato bene di appiccare il fuoco e di lasciare libera la barca con la possibilità che le fiamme potessero attecchire da qualsiasi parte, anche sulle case vicine.

Grazie ad un vero e proprio colpo di fortuna la barca ha interrotto la sua “corsa” vagante incastrandosi sotto il ponte vicino impedendo che il fuoco si propagasse.

Il fatto è avvenuto questa notte alle tre in Rio della Panada, nelle vicinanze della Scuola Giacinto Gallina.

La barca incendiata è di proprietà della vicina azienda “Veneziana Condizionatori” ed è andata completamente distrutta. Oltre all’imbarcazione l’azienda deve fare anche i conti con la perdita di materiale ed attrezzature che si trovavano a bordo che sono andate irrimediabilmente distrutte.

Questa mattina il titolare dell’azienda si è recato dai Carabinieri per presentare denuncia e sulla mano ignota che può aver commesso un gesto tanto sconsiderato ci sarebbe già qualche ipotesi.

Massimo segreto, naturalmente, da parte degli inquirenti che si sono già attivati per indagare. Tra le altre cose, inoltre, si potrebbe parlare forse anche di “raid”, dato che risulterebbe affondata un’altra barca che si trovava ormeggiata non lontana, di altra proprietà.