Venezia, approvato bilancio di previsione del Comune 2020-2022

Venezia, approvato il bilancio di previsione del Comune 2020-2022.

Il Consiglio comunale di Ca’ Farsetti oggi ha dato via libera, con 23 voti favorevoli e 5 contrari, al bilancio di previsione 2020-2022 e all’aggiornamento del Documento unico di Programmazione per il medesimo triennio.

Per i prossimi tre anni, spiegano da Ca’ Farsetti, sono stati confermati i livelli di erogazione dei servizi, senza incrementi significativi della spesa ed è stato ridotto il carico tributario nei confronti dei cittadini attraverso la riduzione delle tariffe della Tari.

In particolare si prevede una riduzione media per le famiglie pari a circa il 17%, arrivando in due anni a una riduzione di circa il 20% e quindi a una tariffa di importo mediamente inferiore a quanto pagato nel 2013.

Per le attività produttive, la riduzione è pari mediamente al 3,2% rispetto al 2019, con la conferma delle sostituzioni per i negozi di vicinato che porta la tariffa a una riduzione cumulata, rispetto al 2018, di circa il 32%.

Per i negozi di piccolo commercio, è stata estesa la riduzione su tutta la quota relativa ai primi 100 mq., portando ad una riduzione cumulata rispetto al 2018 del 23% circa, a decrescere al crescere della superficie oltre i 100 mq.

Tra le poste più significative contenute nel provvedimento dal Comune ricordano:

– lo stanziamento di 1,3 milioni necessario per l’organizzazione della seconda edizione del Salone nautico all’Arsenale;

– l’incremento dello stanziamento a favore delle scuole materne private al fine di garantire nel 2020 una contribuzione pari a 940 mila euro;

– la conferma dello stanziamento di 360mila euro per la realizzazione dell’iniziativa 6Sport per l’avvio alla pratica sportiva dei bambini di 6 anni;

– la conferma dello stanziamento di 250mila euro per l’attività di vigilanza e informativa nel Centro storico, a tutela del decoro della città;

– l’incremento dei fondi a favore delle biblioteche a seguito del previsto ampliamento della Vez.

Sul fronte degli investimenti, il provvedimento, garantisce il medesimo livello di manutenzioni al patrimonio immobiliare e alla viabilità della città, e contiene la programmazione di alcuni interventi per la realizzazione di nuove opere o per il potenziamento di opere esistenti.

In particolare, ricordano da Ca’ Farsetti, per il 2020 si prevede il finanziamento dei seguenti interventi:

– 2 milioni per l’estensione della rete antincendio della Città storica

– 1,2 milioni per interventi di restauro e consolidamento del muro di cinta del cimitero di San Michele

– 1,1 milioni per la realizzazione della pista ciclo pedonale di via Asseggiano alla Gazzera

– 1,8 milioni per la pista ciclo pedonale Favaro-Tessera

– 4,3 milioni per l’adeguamento e il consolidamento dei cavalcavia di Marghera e Corso del Popolo

– 1,2 milioni per la ristrutturazione e l’ampliamento della palestra Spes Mestre;

– 350mila euro per la realizzazione della nuova aula magna alla scuola Einaudi a Marghera;

– 75mila euro per la manutenzione straordinaria della scuola Spallanzani di Mestre;

– 900mila euro per interventi di efficientamento energetico alla scuola primaria e dell’infanzia Penzo del Lido di Venezia, di cui 810mila finanziati dalla Regione;

– il completamento del raccordo viario Brendole – Castellana, complementare alla realizzazione della Sfmar, mediante contributo delle Ferrovie di 10 milioni;

– 250mila euro per interventi di riqualificazione dell’arredo urbano di via Piave.