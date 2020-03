Venezia, 20 denunce per feste e aperitivi tra San Marco e Cannaregio

Venezia, scattano le denunce per feste e aperitivi nonostante il divieto per il contenimento dell’epidemia da coronavirus.

Solo ieri sera, nel centro storico lagunare, sono state denunciate 20 persone.

Dopo l’ufficialità del Dpcm di sabato 8 marzo, nel corso dei servizi disposti dalla Prefettura e quindi alla successiva intensificazione dei controlli da parte dell’Arma dei Carabinieri, è emersa una certa ritrosia da parte di alcuni residenti a seguire le regole imposte per la tutela della salute pubblica.

L’assiduità e persistenza nei controlli è la conseguenza di un piano di controllo del territorio gestito dal Comando Provinciale, per impedire in maniera efficace il diffondersi del virus Covid-19 all’interno della municipalità lagunare.

FESTA A CANNAREGIO

Nonostante i divieti imposti, nella zona del sestiere di Cannaregio i militari del Nucleo Natanti, dopo ripetute richieste di cessazione delle attività, hanno sorpreso 10 giovani durante una festa all’interno di un centro culturale con tanto di musica e alcolici.

Gli stessi, oltre ad essere sprovvisti della relativa documentazione, non sono stati in grado di fornire plausibili motivazioni per la riunione.

APERITIVI A SAN MARCO

Poche ore dopo a pochi metri da Piazza San Marco, il personale della Compagnia di Venezia ha denunciato altre 10 persone già note alle forze dell’ordine che consumavano alcolici per la via, incuranti delle disposizioni ministeriali.

Gli stessi soggetti, in preda ai fumi dell’alcool, oltre ad essersi rifiutati in un primo momento di fornire le proprie generalità, erano sprovvisti delle relative autocertificazioni.