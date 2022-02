Venezia, 100mila arrivi per il weekend di Carnevale

Per l’ultimo sabato di Carnevale un sole primaverile ha attirato in città 98mila visitatori, almeno un terzo dei quali già in Laguna dalla notte di venerdì.

18mila i veneti, 27mila da fuori regione e ben 53mila gli stranieri.

Nazionalità stranieri con più arrivi: Francia 21%, Spagna 13, Germania 12, Gran Bretagna 10, Stati Uniti 5 e Austria 4%.

Parcheggi esauriti già in tarda mattinata, molti visitatori hanno scelto il treno per raggiungere Venezia, con un flusso continuo ma regolare.

Operative tutte le linee aggiuntive messe in campo da Actv e rafforzare con corse bis in caso di necessità.

A parte un fastidioso vento alzatosi sabato pomeriggio, un bel sole sta accompagnando Venezia verso la chiusura.