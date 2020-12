Vaporetto ibrido sta navigando. E’ un rinforzo ‘Linea 1’ di Alilaguna

sponsor

Il vaporetto ibrido elettrico di Alilaguna in navigazione.

Il vaporetto ibrido sta navigando. Può capitare di vederlo all’opera in Canal Grande mentre fa le fermate di linea della ‘Linea 1’.

Si tratta del vaporetto ibrido elettrico Alilaguna operativo sulla tratta da Piazzale Roma a San Marco Vallaresso.

L’esperimento è teso a verificare il comportamento del mezzo alle prese con la ‘linea 1’ per raccogliere dati sulla navigazione sottoponendolo allo stress delle molte fermate consecutive.

Alilaguna ha acquistato il mezzo da Actv per ibridizzarla in occasione della” sfida” lanciata dal sindaco per il salone nautico. La conversione tecnologica è stata compiuta e il mezzo elettrico-ibrido è in funzionamento

dopo aver lavorato in via sperimentale questa estate nella tratta tra Burano e Torcello.

Il mezzo, regolarmente in tabellone come linea 1 limitata a San Marco, sta facendo raccogliere importanti dati sulla fattibilità della navigazione in elettrico in canal grande.

Attualmente copre 6 corse Piazzale Roma – San Marco e sei 6 San Marco – Piazzale Roma, dalle 9 alle 17.

Il sistema di propulsione permette il passaggio da elettrico a diesel sia automaticamente che manualmente, quando ve ne è la necessità.





