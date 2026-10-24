Conte chiede pieni poteri per guidare il Manchester United: il club ne valuta la disponibilità

Il Manchester United ha avviato contatti con Antonio Conte, che avrebbe posto come condizione l’assegnazione di pieni poteri per accettare l’incarico.

Secondo Repubblica, il club inglese sta sondando la disponibilità del tecnico leccese per prendere il posto di Carrick.

L’ipotesi di un ritorno di Conte sulla panchina dei Red Devils emerge nel quadro di una stagione in avvio molto deludente, con risultati negativi sia in Premier League sia in Champions League.

La richiesta dei pieni poteri da parte dell’allenatore si inserisce nella volontà di impostare cambiamenti rapidi e decisi, secondo quanto riportato.

I contatti tra le parti sono in corso: il Manchester United valuta la soluzione tecnica e la possibilità di un avvicendamento sulla panchina per provare a rilanciare la stagione.

Non sono riportati dettagli su tempistiche né su eventuali garanzie offerte dal club.