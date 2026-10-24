5 x 1000
HomenotizieBorse europee aprono in rosso dopo il crollo dei listini asiatici, pesa...

Borse europee aprono in rosso dopo il crollo dei listini asiatici, pesa il nervosismo sul settore tech

Borse europee aprono in calo dopo il tonfo asiatico: Milano -1,34%, Parigi -1,28%. Vendite sul tech, timori per l’IA e Brent a 111,29$ (+2,28%).

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Le principali Borse europee hanno iniziato la seduta in netto calo seguendo il forte ribasso dei mercati asiatici e le incertezze legate al settore tecnologico.

Poco dopo l’apertura Milano segnava -1,34%, Parigi -1,28%, Londra -0,65% e Francoforte -0,9%.

I mercati asiatici hanno chiuso la giornata in territorio negativo dopo una positiva seduta di Wall Street. Tokyo ha terminato a -2,4%, Seoul a -3,52%, Hong Kong a -3,03% e Shanghai a -3,2%.

Secondo quanto riportato, i buoni risultati trimestrali di grandi aziende come Space X, in attesa della fusione con Tesla, non hanno però rassicurato gli investitori. A preoccupare sono i costi in crescita che potrebbero frenare la corsa dei colossi dell’intelligenza artificiale.

Sulle piazze giapponese e sudcoreana hanno pesato le vendite sui titoli tecnologici e sui produttori di chip di memoria: a Tokyo Softbank Group ha perso il 6,86%, a Seoul Samsung Electronics ha lasciato sul terreno il 3,58%.

5 x 1000

In Cina l’indice CSI 300, che monitora le 300 maggiori società quotate a Shanghai e Shenzhen, è in calo da dieci settimane. Il deterioramento è stato attribuito alle conseguenze di anni di eccesso di capacità produttiva e di investimenti giudicati eccessivi.

Sul fronte delle materie prime, in un contesto di crescente incertezza internazionale e nuovi timori di un’escalation in Medio Oriente, il prezzo del petrolio è rimasto oltre i 110 dollari al barile. Il Brent quotato a Londra è salito a 111,29 dollari, segnando un aumento giornaliero del 2,28%.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE