Borse europee aprono in rosso dopo il crollo dei listini asiatici, pesa il nervosismo sul settore tech

Le principali Borse europee hanno iniziato la seduta in netto calo seguendo il forte ribasso dei mercati asiatici e le incertezze legate al settore tecnologico.

Poco dopo l’apertura Milano segnava -1,34%, Parigi -1,28%, Londra -0,65% e Francoforte -0,9%.

I mercati asiatici hanno chiuso la giornata in territorio negativo dopo una positiva seduta di Wall Street. Tokyo ha terminato a -2,4%, Seoul a -3,52%, Hong Kong a -3,03% e Shanghai a -3,2%.

Secondo quanto riportato, i buoni risultati trimestrali di grandi aziende come Space X, in attesa della fusione con Tesla, non hanno però rassicurato gli investitori. A preoccupare sono i costi in crescita che potrebbero frenare la corsa dei colossi dell’intelligenza artificiale.

Sulle piazze giapponese e sudcoreana hanno pesato le vendite sui titoli tecnologici e sui produttori di chip di memoria: a Tokyo Softbank Group ha perso il 6,86%, a Seoul Samsung Electronics ha lasciato sul terreno il 3,58%.

In Cina l’indice CSI 300, che monitora le 300 maggiori società quotate a Shanghai e Shenzhen, è in calo da dieci settimane. Il deterioramento è stato attribuito alle conseguenze di anni di eccesso di capacità produttiva e di investimenti giudicati eccessivi.

Sul fronte delle materie prime, in un contesto di crescente incertezza internazionale e nuovi timori di un’escalation in Medio Oriente, il prezzo del petrolio è rimasto oltre i 110 dollari al barile. Il Brent quotato a Londra è salito a 111,29 dollari, segnando un aumento giornaliero del 2,28%.