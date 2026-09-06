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Toronto travolta da una tempesta furiosa: pioggia torrenziale, grandine e autobus sommersi

Toronto è stata colpita da una violenta tempesta: pioggia intensa, grandine, strade e un autobus allagati, danni, chiusure e blackout diffusi.

Mirko R.
a cura di: Mirko R.
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Una violenta tempesta ha investito Toronto, causando ingenti allagamenti e precipitazioni di grandine che hanno paralizzato ampie zone della città.

Un video diffuso su Instagram da Reuters/@EA.EATSS mostra l’acqua che ricopre le strade e invade un autobus. Le immagini documentano anche la grandine che cade mentre i veicoli procedono fra piogge torrenziali e raffiche di vento.

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Le autorità locali hanno segnalato danni agli edifici, chiusure stradali e interruzioni dei servizi di trasporto. Sono state registrate, inoltre, interruzioni di corrente diffuse nell’area metropolitana di Toronto.

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Mirko R.
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Sono universitario, appassionato di fantascienza e tecnologie. Mi trovate in giro a Mestre e Venezia, ma non solo. Mirko_R@lavocedivenezia.it
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