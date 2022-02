Terremoto a Siracusa: tre scosse ieri sera

Terremoto nel Siracusano: tre scosse, fortunatamente non molto forti, ieri sera.

La terra ha tremato tre volte nella tarda serata di giovedì nel Siracusano, a distanza di pochi minuti una dall’altra.

L’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato la prima scossa alle 22.54.

Il primo movimento tellurico risulterà il più forte. Ha avuto epicentro nel mar Ionio, tra Siracusa ed Augusta, e magnitudo di 3.5, ad una profondità di 14.2 km.

La seconda scossa si è registrata dopo soli due minuti, con grande spavento per la popolazione che non aspettava la ripetizione immediata.

Questa scossa ha avuto magnitudo 2.2 ed epicentro sempre in mare.

La terza è avvenuta dopo ulteriori 23 minuti, con magnitudo sempre di 2.2.

Moltissimi cittadini hanno avvertito la terra tremare ed hanno chiamato i vigili del fuoco per avere informazioni o chiedere su eventuali comportamenti da adottare, ma fortunatamente non si sono registrati danni.